© Foto: picture alliance / abaca | ABACA



Die achttägige Rallye bei Nikola-Aktien ist am Montag unterbrochen worden. Zwischen Nikola und dem verurteilten Gründer und ehemaligen CEO Trevor Milton sowie weiteren Beteiligten ist erneut ein Streit entfacht.Die Nikola-Aktie hat am Montag um knapp ein Prozent nachgegeben und damit den ersten Rückgang seit acht Handelssitzungen verzeichnet. Am Freitag hatte die Aktie ihre Rekordgewinnserie von acht aufeinanderfolgenden Sitzungen, die erstmals am 24. November 2020 aufgestellt wurde, eingestellt. Das Handelsvolumen betrug laut MarketWatch 124,6 Millionen Aktien, verglichen mit dem Tagesdurchschnitt von 91,4 Millionen Aktien. Auch am Dienstag sind die Vorzeichen für den Wasserstoff-Titel …