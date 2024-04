Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc

As of April 3, 2024, the following warrants and certificates issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short name ISIN-code VOL4X 202 AVAX GB00BQRPV174 VOL4X 183 AVAX GB00BQRPV398 VOL4F 289 AVAX GB00BQRN8P45 VOL4L 251 AVAX GB00BQRPWM51 VOL4R 241 AVAX GB00BQRNYV27 VOL4L 231 AVAX GB00BQRPWK38 VOL4R 222 AVAX GB00BQRND375 VOL4R 212 AVAX GB00BQRND482 MINI L BONAVB AVA 23 GB00BQRNZW09 VOL4F 309 AVAX GB00BQRNZ196 VOL4F 236 AVAX GB00BQRN8548 VOL4F 231 AVAX GB00BQRN8431 VOL4F 241 AVAX GB00BQRN8761 VOL4X 231 AVAX GB00BQRPTY60 VOL4F 222 AVAX GB00BQRQ6374 VOL4L 222 AVAX GB00BQRPWJ23 VOL4F 251 AVAX GB00BQRN8B09 VOL4L 289 AVAX GB00BQRPWR07 VOL4L 260 AVAX GB00BQRPWN68 VOL4F 299 AVAX GB00BQRNM855 VOL4F 285 AVAX GB00BQRN8N21 VOL4X 222 AVAX GB00BQRPTZ77 VOL4L 241 AVAX GB00BQRPWL45 VOL4R 193 AVAX GB00BQRND607 VOL4L 309 AVAX GB00BQRPT350 VOL4L 280 AVAX GB00BQRPWQ99 VOL4R 231 AVAX GB00BQRNM632 VOL4F 246 AVAX GB00BQRN8985 VOL4R 202 AVAX GB00BQRND599 VOL4F 270 AVAX GB00BQRN8J84 VOL4L 270 AVAX GB00BQRPWP82 VOL4F 260 AVAX GB00BQRN8F47 VOL4L 212 AVAX GB00BQRQ6267 VOL4F 280 AVAX GB00BQRN8M14 VOL4F 256 AVAX GB00BQRN8D23 VOL4L 318 AVAX GB00BQRPT467 SEB4X 137 AVAX GB00BQRQDP84 VOL4L 299 AVAX GB00BQRPT244 VOL4F 275 AVAX GB00BQRN8L07 VOL4X 212 AVAX GB00BQRPV067 VOL4X 193 AVAX GB00BQRPV281 VOL4F 318 AVAX GB00BQRPHD10 VOL4F 265 AVAX GB00BQRN8H60 SEB4R 137 AVAX GB00BQRQDN60 MINI L AWRD AVA 12 GB00BS9LZX72 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.