Die US-Flugaufsichtsbehörde (Federal Aviation Administration, FAA) hat den Businessjet Gulfstream G700 des Flugzeug- und Verteidigungskonzerns mit einer Verzögerung von rund drei Monaten zertifiziert. Das neue Luxusflugzeug wird insbesondere den Wettbewerb mit BOMBARDIER beleben. Nach Ansicht von GENERAL DYNAMICS durchlief die neue Maschine "das rigoroseste Zulassungsprogramm der bisherigen Firmengeschichte". Bei der FAA sind nach jüngsten Vorkommnissen mit BOEING-Flugzeugen offenbar alle Sinne geschärft. Mit positivem Effekt auch für die GD-Aktie, die sich gestern um 3,2 % verteuerte. Vor fast genau vier Jahren in der Actien-Börse aufgenommen, wird sie dort weiter gehalten.



