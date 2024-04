Nach ihrem Absturz Anfang März hat die Ecopetrol-Aktie (WKN: A0Q9ZL) den Wertverlust in Windeseile wieder wettgemacht. Sie notiert aktuell bei 12,04 US$ und somit höher als vor dem Kursrutsch. Allein in den letzten fünf Handelstagen hat der Titel um +10% zugelegt und notiert auch vorbörslich schon wieder im Plus. Was sorgt für den Höhenflug des Papiers? Und können insbesondere Dividendenjäger hier noch zuschlagen? Ecopetrol vorgestellt Ecopetrol ...

Den vollständigen Artikel lesen ...