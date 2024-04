Die Württembergische Lebensversicherung AG startet die Rentenversicherung Genius Alternative Investments. Bei dem neuen Vorsorgeangebot werden die Beiträge über den Fonds W&W Private Capital in zukunftsorientierte Kapitalanlagen investiert. Die Württembergische Lebensversicherung AG hat ein neues Vorsorgeangebot auf den Markt gebracht - die Rentenversicherung Genius Alternative Investments. Die Beiträge fließen hierbei in den Alternativen Investmentfonds W&W Private Capital, der in nicht börsengehandelte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...