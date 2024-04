Vancouver, British Columbia, Kanada, 2. April 2024 / IRW-Press / - Asante Gold Corporation (CSE:ASE | GSE:ASG | FRANKFURT:1A9 | U.S.OTC:ASGOF) ("Asante" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass es vor seiner Jahreshauptversammlung der Aktionäre alle Unterlagen für die Versammlung eingereicht hat. Die Unterlagen sind auf der Webseite des Unternehmens unter https://www.asantegold.com/annual-meetings sowie SEDAR+ unter www.sedarplus.ca zu finden.

Die Versammlung

Asantes Jahreshauptversammlung der Aktionäre findet am Dienstag, den 23. April 2024 um 10 Uhr (Toronto-Zeit) unter der Adresse 100 King Street West, Suite 3400, Toronto, Ontario, Kanada, M5X 1A4, statt und hat die folgenden Zwecke:

- Erhalt des geprüften konsolidierten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das am 31. Januar 2023 endende Geschäftsjahr, zusammen mit dem dazugehörigen Bericht des Abschlussprüfers, sowie des konsolidierten Zwischenabschlusses für den am 31. Oktober 2023 endenden Neun-Monats-Zeitraum;

- Festlegung der Zahl der Direktoren des Unternehmens für das Folgejahr auf neun (9);

- Wahl der Direktoren des Unternehmens;

- Benennung des Abschlussprüfers des Unternehmens für das Folgejahr und Ermächtigung der Direktoren, die Vergütung des Abschlussprüfers festzulegen; und

- Durchführung anderer Angelegenheiten, die ordnungsgemäß vor der Versammlung oder einer Vertagung oder Verschiebung derselben vorgelegt werden können.

Umfassende Einzelheiten zu den Angelegenheiten, über die auf der Versammlung abgestimmt werden können, finden sich im Informationsrundschreiben des Managements.

Wer kann abstimmen?

Das Unternehmen hat den 13. März 2024 als Stichtag für die Ermittlung der Aktionäre, die zur Einberufung der Versammlung und zur Stimmabgabe berechtigt sind, festgelegt.

Wie wird abgestimmt?

Das Board of Directors empfiehlt, dass die Aktionäre FÜR alle Beschlüsse des Managements abstimmen. BITTE STIMMEN SIE MIT IHREN AKTIEN RECHTZEITIG VOR ABLAUF DER BEVOLLMÄCHTIGUNGSFRIST AM 19. APRIL 2024, UM 10 UHR TORONTO-ZEIT AB.

Abstimmungsmethode Registrierte Aktionäre Wenn Ihre Aktien auf Ihren Namen lauten und durch ein physisches Zertifikat oder ein DRS vertreten sind Begünstigte Aktionäre Wenn Ihre Aktien von einem Makler, einer Bank oder einem anderen Vertreter gehalten werden Internet @ http://www.investorvote.com http://www.proxyvote.com Telefon +1-866-732-8683 Rufen Sie die in Ihren Abstimmungsunterlagen angegebene gebührenfreie Nummer an und stimmen Sie mit der dort angegebenen Kontrollnummer ab. * E-Mail Füllen Sie das Vollmachtsformular des Managements aus, datieren und unterschreiben Sie es und senden Sie es in dem beiliegenden frankierten Umschlag an: Computershare Investor Services Inc. 100 University Avenue 8th Floor, North Tower Toronto, Ontario, M5J 2Y1 Kanada Füllen Sie die Abstimmungsunterlagen aus, datieren und unterschreiben Sie sie und senden Sie sie in dem beiliegenden frankierten Umschlag zurück.

*Asante nutzt den Broadridge Financial Solutions' QuickVoteTM-Dienst. Anspruchsberechtigte Aktionäre können ihre Stimme bequem per Telefon abgeben, indem sie die Laurel Hill Advisory Group unter folgender Kontaktmöglichkeit anrufen.

Aktionärsfragen und Hilfe bei der Abstimmung

Weitere Hilfe erhalten Sie über Asantes Proxy Solicitation Agent:

Laurel Hill Advisory Group

Gebührenfrei innerhalb Nordamerikas: 1-877-452-7184 (416-304-0211 außerhalb Nordamerikas)

E-Mail: assistance@laurelhill.com.

Über Asante Gold Corporation

Asante ist ein Goldexplorations-, Erschließungs- und Produktionsunternehmen mit einem hochwertigen Portfolio von Projekten und Minen in Ghana. Asante betreibt derzeit die Goldminen Bibiani und Chirano und setzt detaillierte Planungsstudien bei seinem Goldprojekt Kubi fort. Alle Minen und Explorationsprojekte liegen auf den ertragreichen Goldgürteln Bibiani und Ashanti. Asante verfügt über ein erfahrenes und kompetentes Team von Minensuchern, -errichtern und -betreibern, die über umfangreiche Erfahrung in Ghana verfügen. Das Unternehmen ist an der Canadian Securities Exchange, der Börse in Ghana und an der Börse Frankfurt notiert. Asante ist außerdem in seinen Projekten Keyhole, Fahiakoba und Betenase um Neuentdeckungen bemüht; sämtliche dieser Projekte befinden sich angrenzend an wichtige Goldminen in der Nähe des Zentrums des Goldenen Dreiecks von Ghana oder in deren Streichrichtung. Weitere Informationen sind über unsere Unternehmenswebsite abrufbar unter: www.asantegold.com.

Über die Goldmine Bibiani

Bibiani ist eine Tagebau-Goldmine in der Western North Region von Ghana mit einer bisherigen Goldproduktion von mehr als 4,5 Millionen Unzen. Sie ist vollständig genehmigt und verfügt über eine verfügbare Bergbau- und Verarbeitungsinfrastruktur vor Ort, die aus einer neu renovierten Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 3 Millionen Tonnen pro Jahr und der bestehenden Bergbauinfrastruktur besteht. Asante hat Ende Februar 2022 mit dem Abbau in Bibiani begonnen; die erste Goldgewinnung wurde am 7. Juli 2022 bekannt gegeben. Die kommerzielle Produktion wurde am 10. November 2022 angekündigt.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Goldmine Bibiani finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 18. Juli 2022 und 1. September 2022 sowie im technischen Bericht der am 1. September 2022 auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Über die Goldmine Chirano

Chirano ist eine aktive Tagebau- und Untertagemine in der Western Region in Ghana, die sich unmittelbar südlich der unternehmenseigenen Goldmine Bibiani befindet. Chirano wurde erstmals 1996 erkundet und erschlossen und nahm im Oktober 2005 die Produktion auf. Die Mine umfasst die im Tagebau betriebenen Gruben Akwaaba, Suraw, Akoti South, Akoti North, Akoti Extended, Paboase, Tano, Obra South, Obra, Sariehu und Mamnao sowie die Untertagebaubetriebe Akwaaba and Paboase.

Weitere Informationen zu den Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen für die Chirano Goldmine finden Sie in den Pressemitteilungen von Asante vom 15. Oktober 2022 und 15. Mai 2023 sowie im technischen Bericht der auf dem SEDAR-Profil von Asante (www.sedarplus.ca) veröffentlicht wurde.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dave Anthony, President & CEO

Frederick Attakumah, Executive Vice President und Country Director

mailto:info@asantegold.com

+1 604 661 9400 oder +233 303 972 147

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: Prognosen für Produktion und Betriebskosten (all-in sustaining costs) für die Goldminen Bibiani und Chirano, geschätzte Mineralressourcen, Reserven, Explorationsergebnisse und -potenzial, Erschließungsprogramme und die Verlängerung der Lebensdauer der Mine, Erschließung von Starter-Pits und potenzielle Synergien zwischen Chirano und Bibiani. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Möglichkeiten erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, zählen unter anderem Schwankungen in Bezug auf die Art, Qualität und Quantität von Mineralvorkommen, die möglicherweise gefunden werden, die Unfähigkeit des Unternehmens, die für seine geplanten Aktivitäten erforderlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen zu erhalten, sowie die Unfähigkeit des Unternehmens, das erforderliche Kapital aufzubringen oder seine Geschäftsstrategien vollständig umsetzen zu können sowie der Goldpreis. Der Leser wird auf die öffentlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens verwiesen, die auf SEDAR (www.sedarplus.ca) verfügbar sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht auf diese Aussagen verlassen, da sie nur zum Datum dieser Pressemitteilung gelten und keine Garantie dafür gegeben werden kann, dass diese Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Sofern nicht durch Wertpapiergesetze und die Richtlinien der Wertpapierbörsen, an denen das Unternehmen notiert ist, vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

LEI-Nummer: 529900F9PV1G9S5YD446

Weder IIROC noch eine Börse oder andere Wertpapierregulierungsbehörde übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74112Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74112&tr=1



