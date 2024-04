Porsche hat seinen ersten eigenen Schnellladestandort in Österreich eröffnet. An der Porsche Charging Lounge in Koblach (Vorarlberg) stehen sechs DC-Säulen mit bis zu 300 kW Leistung markenexklusiv an der Rheintalautobahn zur Verfügung. Seine erste Charging Lounge hatte Porsche verganges Jahr in Deutschland eröffnet, konkret in Bingen am Rhein. Am neuen Standort in Koblach kommen wie in Bingen Alpitronic Hypercharger HYC300 zum Einsatz. Damit die ...

