Die Ölpreise haben am Dienstag an ihre jüngsten Gewinne angeknüpft. Die Krise im Nahen Osten treibt laut Händlern die Preise. Ein Barrel Brent zur Lieferung im Juni kostete 89,03 Dollar. Das waren 1,62 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass WTI zur Lieferung im Mai stieg um 1,68 Dollar auf 85,40 Dollar.Die Ölpreise bewegen sich in der Nähe ihrer Fünfmonatshochs. Die Verknappung des mexikanischen ...

