DJ PTA-Adhoc: Darwin AG: Darwin Gruppe schließt Liefervertrag für genetische Tests und Nahrungsergänzungsmittel mit Cardone Ventures LLC

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München, den 02.04.2024 (pta/02.04.2024/13:20) - Die Novogenia GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Darwin AG hat mit der Cardone Ventures LLC einen Vertrag über die Belieferung mit genetischen Testkits und zugehörigen Auswertungen sowie einen weiteren Vertrag über die Belieferung mit Nahrungsergänzungsmitteln geschlossen. Die Produkte und Dienstleistungen werden unter der Marke 10X Health vertrieben.

Die im Vertrag prognostizierten Absatzmengen über eine Laufzeit von 10 Jahren hätten bei entsprechend eintretenden Abrufen durch Cardone Ventures einen wesentlichen Effekt auf die Vermögens-, Finanz- und insbesondere Ertragslage des Darwin Konzerns. Da zumindest die prognostizierten Absatzmengen für das erste Jahr der Zusammenarbeit garantiert sind, wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen, dass sich ein entsprechender wesentlicher Effekt auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auch tatsächlich einstellt.

Zu den genauen Absatzmengen und Preisen haben die Parteien vertraglich Stillschweigen vereinbart. Die Novogenia GmbH geht jedoch davon aus, dass die Zusammenarbeit mit Carone Ventures / 10X Health die Absätze der Novogenia GmbH im Bereich der genetischen Testkits und Analysen sowie Nahrungsergänzungsmitteln in absehbarer Zeit prägen wird und dabei zu deutlich positiven Margen führen wird.

Über die Darwin AG

Die "Darwin Gruppe" (d.h. Darwin AG inklusive der Tochter- und Enkelgesellschaften) mit Hauptsitz in München (Deutschland) ist ein europäisches Biotechnologieunternehmen insbesondere im Bereich Humangenetik. Die im eigenen Labor durchgeführten Genanalysen finden Anwendung in der Diagnostik, Therapie und Prävention von Krankheiten sowie in der Herstellung von individuell konzipierten Nahrungsergänzungsmitteln und Kosmetika. Darwin agiert dabei auch als Partner für Ärzte, Therapeuten, Apotheker, Ernährungsberater oder Fitnesstrainer und hilft durch die Analyse der jeweiligen genetischen Prädisposition des Patienten oder Kunden, eine für dessen Bedürfnisse möglichst optimale Behandlung bzw. Betreuung zu gewährleisten. Darüber hinaus investiert Darwin in innovative Unternehmen im Bereich Biotech, Healthcare und Life Sciences.

