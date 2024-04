Die Aktie des heimischen Diagnostik-Spezialisten Stratec Biomedical notiert am Dienstag nach Ostern am Ende des deutschen Nebenwerteindex SDAX. Ein kritischer Analystenkommentar von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) setzt dem Titel zu. Bereits in der Vorwoche ist der Wert nach schwachen Zahlen unter Druck geraten.LBBW-Experte Volker Stoll hat sein Kursziel von 52 auf 33 Euro gesenkt. Damit sieht Stoll weitere Kursrisiken und stufte die Stratec-Papiere sogar von "Halten" auf "Verkaufen" ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...