Die meistgehandelten Produkte: Anleger setzen auf Technologie-Calls und DAX-Puts

Mit einem neuen Allzeithoch für den DAX® von über 18.570 Punkten startet die verkürzte Woche nach Ostern. Unter den an Euwax aktuell meistgehandelten Knock-out-Produkten waren drei Short-Produkte auf den DAX®, was darauf hindeutet, dass sich Anleger gegen fallende Kurse absichern. Bei den meistgehandelten Optionsscheinen standen Technologiewerte heute hoch im Kurs.

Zu Beginn der Woche verzeichnet die Aktie von Super Micro Computer weiterhin einen starken Anstieg und gehört zu den Top Performern an der Börse, was Anleger dazu veranlasst, in Call-Optionsscheine zu investieren. Microsoft und OpenAI sollen laut Medienberichten ein 100 Milliarden Dollar teures Rechenzentrumsprojekt für einen KI-Supercomputer planen, was zu einer gestiegenen Nachfrage an Call-Optionscheinen führte.

Die unter Druck geratene MicroStrategy Aktie, verlor bereits Ende letzter Woche knapp 10% an Wert. Insofern fragen Anleger Short- und Long-Faktor-Optionsscheine nach.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Put HB17J6 4,72 18474,00 Punkte 18928,87 Punkte 44,33 Open End DAX® Call HD2PNL 9,67 18474,00 Punkte 17529,72 Punkte 18,33 Open End DAX® Call HD2SSB 1,37 18474,00 Punkte 17137,76 Punkte 13,21 Open End DAX® Put HC6F54 5,33 18474,00 Punkte 19001,78 Punkte 38,05 Open End DAX® Put HC6MJP 1,4 18474,00 Punkte 18599,20 Punkte 163,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2024; 10:49 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Microsoft Call HC5TVH 4,89 424,17 USD 380,00 USD 8,08 19.06.2024 Super Micro Computer Call HD2CBD 23,22 1046,50 USD 900,00 USD 4,25 19.06.2024 NVIDIA Corp. Call HC9YXR 22,41 901,46 USD 720,00 USD 3,74 18.09.2024 Autodesk Inc. Call HD18SY 1,91 250,99 USD 280,00 USD 9,96 18.12.2024 NVIDIA Corp. Call HD8ZYY 5,58 902,26 USD 1000,00 USD 15,18 19.06.2024

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2024; 10:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall Long HD367G 30,75 533,20 EUR 416,90 EUR 5 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 12,70 1510,25 USD 1091,49 USD 3 Open End Occidental Petroleum Long HD33YC 14,85 66,37 USD 49,79 USD 4 Open End Deutsche Bank Long HC42P2 5,71 14,75 EUR 12,15 EUR 6 Open End MicroStrategy Inc. Short HD48AR 19,17 1515,00 USD 2182,45 USD -3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.04.2024; 10:36 Uhr;

