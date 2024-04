© Foto: Julian Stratenschulte/dpa



Mit 2,2 Prozent hat die Teuerungsrate in Deutschland im März ihren tiefsten Stand seit April 2021 erreicht. Auch bei Energie und Lebensmitteln entspannt sich die Lage. Im Monatsvergleich legte die Inflation jedoch zu.Die Inflation in Deutschland ist weiter auf dem Rückzug. Im März 2024 sind die Verbraucherpreise um voraussichtlich 2,2 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag meldete. Zuletzt lag die Rate im April 2021 so niedrig, lange vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, der vor allem die Energiepreise auf historische Höchststände befördert hatte. Der deutsche Leitindex DAX reagierte zunächst kaum auf die Zahlen. Am Mittag notiert der Index knapp unter 18.500 Punkten …