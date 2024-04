Silberpreis steigt über 25 Dollar - EU-Inflationsdaten und NFPs im Blick

Der Silberpreis (Kassa) notiert laut IG-Indikation mit 25,60 Dollar wieder über der psychologisch bedeutenden 25-Dollar-Marke. Anleger dürften in dieser Woche einige Wirtschaftsdaten nach konjunkturellen Hinweisen abklopfen. Nach wie vor bleibt die Hoffnung bestehen, dass der geldpolitische Gegenwind dies- und jenseits des Atlantiks schon bald nachlassen könnte. PMI-Daten besser als gedacht - Anleger hoffen weiterhin auf zeitnahe Zinssenkungen dies- und jenseits des Atlantiks Die sogenannten PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe signalisierten für die Bundesrepublik Deutschland als auch für die Eurozone einen Aufschwung, was die Rezessionssorgen abmildert und somit die Wetten auf zeitnahe Zinssenkungen der EZB erhöht.

Hierzulande werden um 14:00 Uhr die vorläufigen Inflationsraten publik. Zur Wochenmitte gilt der Fokus der Kernrate der Teuerung für die Eurozone (11:00 Uhr). Fachleute erwarten einen Rückgang um 0,1 Prozentpunkte auf 3,0 Prozent im März (per Jahresmonatsvergleich).

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

