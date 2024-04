© Foto: picture alliance / CFOTO



Trotz zunehmenden Rückenwinds für China-Aktien hat NetEase in den vergangenen Wochen 15 Prozent an Wert verloren. Zum Einstieg raten mit Morgan Stanley und JP Morgan nun gleich zwei renommierte Institute.Die Zahl derjenigen Marktbeobachter, die sich für chinesische Basiswerte optimistisch zeigen, wächst nach einer Reihe zuletzt Hoffnung stiftender Wirtschaftsdaten weiter. Über die Osterfeiertage meldete sich Hedgefonds-Manager Ray Dalio prominent zu Wort. Hang Seng mit Erholung, NetEase schert aus Wie zum Beweis kletterte der viele bekannte Unternehmen beinhaltende Hang-Seng-Index am Dienstag um über zwei Prozent und versuchte so, einige zuletzt schwächere Handelstage wettzumachen. Nicht …