Nach einem starken ersten Quartal halten sich die Anleger am US-Aktienmarkt zu Beginn des zweiten Jahresviertels weiter zurück. Nach einer uneinheitlichen Entwicklung am Ostermontag dürften am Dienstag sowohl der US-Leitindex Dow Jones Industrial als auch der technologiewertelastige Nasdaq 100 mit moderaten Verlusten starten. Der Dow Jones notiert gut eine Stunde vor dem Auftakt auf 39.333 Punkte und damit 0,6 Prozent im Minus. Der Nasdaq 100 dürfte 0,5 Prozent tiefer mit 18.193 Punkten starten. ...

