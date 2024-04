Wien (www.fondscheck.de) - Jörg Angelé verlässt das Investmenthaus Bantleon, wie "FONDS professionell" erfuhr, so die Experten von "FONDS professionell".Der Ökonom sei 2019 zu dem Analystenteam mit Sitz in Zürich gestoßen. Zuvor habe er bei der Raiffeisen Bank International in Wien gearbeitet. Angelé wolle aus privaten Gründen zurück nach Österreich, sei zu hören gewesen. Zudem werde er die Finanzbranche verlassen und in einem anderen Sektor tätig werden. Der Volkswirt sei mehrfach für seine Prognosen zu wirtschaftlichen Entwicklungen im Euroraum ausgezeichnet worden. ...

