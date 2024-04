Vor allem Unternehmen aus den USA überzeugen. Ebenfalls gesucht: Tech- und KI-ETFs. Und die Kryptos bewegen nach den jüngsten Allzeithochs weiter die Gemüter.2. April 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Nach den Ostertagen hält die Rekordlaune an den Börsen an. Am heutigen Dienstag hat der DAX ein weiteres Rekordhoch erreicht. Seit Jahresanfang haben DAX, S&P 500 und Nasdaq um über 10 Prozent zugelegt, Technologie- und speziell KI-Werte noch viel mehr. Im ETF-Handel herrscht entsprechend Kauflaune. ...

