Die Aktie des österreichischen Energiekonzerns OMV (WKN: 874341) befindet sich momentan in einem starken Aufwärtstrend und notiert aktuell bei 44,60 €. Der Kursverlauf seit 2023 gleicht einer Sinuskurve, Anstiege und Rückgänge wechseln sich regelmäßig ab. Was ist jetzt ratsam? OMV vorgestellt OMV ist ein integrierter Öl- und Gaskonzern in Österreich, der von der Förderung über die Weiterverarbeitung bis hin zum Verkauf seiner Produkte tätig ist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...