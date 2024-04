Bei Kontron steigt der Umsatz 2023 um 15 Prozent auf 1,22 Milliarden Euro an. Beim EBITDA gibt es ein Plus von ebenfalls 15 Prozent auf 126 Millionen Euro. Der Auftragseingang steigt um 16 Prozent auf 1,7 Milliarden Euro an. Die Analysten von mwb research sprechen von beeindruckenden Zahlen. 2024 will Kontron den Umsatz auf 1,9 Milliarden Euro steigern. ...

