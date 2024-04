Bitcoin Kurs Prognose: Kommt es jetzt zur Korrektur auf 50.000 Dollar?

Am Kryptomarkt geht es steil bergab. Der Bitcoin-Kurs ist von 70.000 Dollar auf 65.500 Dollar gecrasht und ob hier bereits der Boden erreicht ist, lässt sich noch nicht sagen. Viele prophezeien seit Monaten, dass es nach der Rallye der letzten Monate zu einem Rücksetzer kommen muss, während andere davon ausgehen, dass die Spot Bitcoin ETFs dafür sorgen, dass der Kurs noch länger steigt. Eine Korrektur auf 50.000 Dollar wäre aber noch lange kein Zeichen dafür, dass der Bullrun endet.

Längste Gewinnserie

Nachdem nun auch der März im Plus geschlossen werden konnte, ist der Bitcoin-Kurs inzwischen 7 Monate in Folge gestiegen. Dabei handelt es sich um die längste Gewinnserie überhaupt. Schon während des letzten Bullruns im Jahr 2021 ist der Kurs 6 Monate hintereinander gestiegen, bis es dann zu einer Korrektur gekommen ist. Das deutet darauf hin, dass es früher oder später noch zu einem größeren Rücksetzer kommen dürfte.

(Bitcoin monatliche Gewinne/Verluste - Quelle: Bitcoin Monthly return)

Zwar sind sich die meisten Experten einig, dass der Bitcoin-Kurs durch die ETFs in den USA noch um ein Vielfaches höher steigen kann, da die börsengehandelten Fonds Milliarden von Dollar in den Markt spülen, allerdings funktioniert das natürlich in beide Richtungen und bei fallenden Kursen werden die ETF-Anteile genauso schnell wieder abverkauft. Ob es also zur Preisstabilität kommen wird, die sich viele durch die ETFs erhofft haben, ist fraglich.

Bitcoin Halving steht vor der Tür

Sollte es zu einer Korrektur auf 50.000 Dollar kommen, müsste das schon in den nächsten Tagen der Fall sein, da das Halving unmittelbar bevorsteht. Inzwischen sind es keine zwei Wochen mehr, bis die Halbierung der Blockbelohnungen für Miner durchgeführt wird und in der Vergangenheit ist es nach jedem Halving zu einer Rallye gekommen, bei der der Kurs weit über das vorige Allzeithoch gestiegen ist. Einige Analysten erwarten allerdings, dass es nicht sofort nach dem Halving zu einem Kursanstieg kommt.

Bitcoin - Making a lower high now. Looking like April 1st is starting a correction. Leading into sell in May and go away. Post halving sell off before we take off again. https://t.co/cTtQthfjvB pic.twitter.com/HOgfWVCI14 - IncomeSharks (@IncomeSharks) April 2, 2024

Die Spot Bitcoin ETFs haben deutlich gemacht, dass dieser Bullrun anders wird als die vorigen, allerdings handeln viele Investoren nach Chartmustern und früheren Zyklen, sodass es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung kommen könnte und der Kurs nach dem Halving erneut abhebt, wobei bereits Kursziele von bis zu 500.000 Dollar bis Ende nächsten Jahres ausgesprochen wurden. Sollte es dazu kommen, dürfte es keine große Rolle spielen, ob es vorher nochmal eine Korrektur auf 50.000 Dollar gibt oder nicht.

Von Order-Büchern und Liquidation Heatmaps bis hin zu On-Chain-Daten wird alles bis ins kleinste Detail analysiert und dennoch werden sich Analysten nicht einig, ob die 10.000 Dollar Korrekturen, die es in den letzten Monaten immer wieder zu sehen gegeben hat, bereits für Abkühlung gesorgt haben, oder ob es noch weiter bergab geht. Sicher ist, dass bis zum Halving noch mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist, weshalb auch immer mehr Anleger auf Alternativen ausweichen.

Initial Coin Offerings (ICO) sind eine Möglichkeit, sein Portfolio für eine gewisse Zeit vor Volatilität zu schützen, da der Preis der neuen Coins bis zum Listing an den Kryptobörsen von den Entwicklern fix vorgegeben wird. Erst nach dem Handelsstart an den Exchanges kommt es zu den üblichen Schwankungen durch Angebot und Nachfrage, wobei neue Coins nach dem Listing oft schnell um ein Vielfaches steigen können, wenn das ICO erfolgreich war. Derzeit setzen Investoren vermehrt auf den neuen Solana-basierten Meme Coin Slothana ($SLOTH), bei dem zur Zeit alles darauf hindeutet, als würde es schon bald zu einer Kursexplosion kommen.

Jetzt Slothana Website besuchen.

Slothana visiert 6 Millionen Dollar Marke an

Bei Slothana ($SLOTH) handelt es sich um einen Meme Coin, der Anleger von Anfang an begeistert, was sich daran zeigt, dass innerhalb von einer Woche eine Summer von fast 6 Millionen Dollar im Vorverkauf umgesetzt wurde. Wer sich am Presale beteiligen möchte, kann SOL an die auf der Website angegebene Wallet senden und erhält im Gegenzug die $SLOTH-Token beim Launch per Airdrop, noch bevor der Coin an den Kryptobörsen gelistet wird.

(SLOTH kaufen - Quelle: Slothana Website)

Slothana knüpft mit diesem Konzept an den Erfolg von Book of Meme und Slerf an, die beide nach einem kurzen ICO an den Börsen gelistet wurden und innerhalb kürzester Zeit Renditen von tausenden Prozent eingebracht haben. Sollte es gelingen, diesen Erfolg mit $SLOTH zu reproduzieren, könnte es sich dabei um eine weitere Gelegenheit handeln, sein Kapital zu verhundertfachen (x100). Wer am Vorverkauf teilnehmen möchte, sollte unbedingt darauf achten, die SOL von einer selbstverwalteten Wallet wie Phantom zu senden, da die Wallets der Kryptobörsen den Airdrop nicht empfangen können.

Jetzt $SLOTH kaufen.



Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.