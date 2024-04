Top Solana ICOs: Diese 3 Solana-Meme-Coins bieten unerwartetes Potenzial

Es ist wohl kein Geheimnis mehr, dass vor allem die auf dem Solana-Netzwerk basierenden Meme-Coins besonders gute Voraussetzungen haben, um starke Kursgewinne zu erhalten. Dies begann bereits mit dem unglaublichen Aufstieg des BONK-Tokens im Dezember 2023, der einen wahren Boom der Solana-Meme-Coins einläuten konnte. Danach folgten weitere Kursexplosionen, zum Beispiel für Dogwifhat ($WIF), den mittlerweile drittgrößten Meme-Coin der Welt.

Die Gründe für die hohe Beliebtheit dieser Meme-Token dürfte einerseits auf den niedrigen Preis, die hohe Volatilität und der damit verbundenen Chance auf schnelle und hohe Gewinne, aber auch auf die niedrigen Transaktionskosten im Solana-Netzwerk zurückzuführen sein. Hinzu kommt die Tatsache, dass die Krypto-Welt sich derzeit am Anfang eines Bullenmarktes befindet und auf der Suche nach Investitionsmöglichkeiten ist, die ein wenig abseits von den gängigen Kryptowährungen stehen. Wir werfen in den folgenden Zeilen einen Blick auf drei junge Solana-Meme-Coins, die eine Chance auf besonders hohe Renditen bieten.

#1 - Slothana ($SLOTH)

Ein Beispiel für einen derzeit bereits erfolgreich laufenden Solana-Meme-Coin ICO (Initial Coin Offering) ist Slothana ($SLOTH). Hierbei handelt es sich um einen Meme-Coin, der sich voll und ganz auf einen arbeitenden, leicht faulen Sloth (zu Deutsch: Faultier) konzentriert.

Der Presale des Meme-Tokens ist erst kurz vor Ostern gestartet, konnte bisher allerdings bereits über 5,7 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Damit gehört Slothana bereits jetzt zu den erfolgreichsten ICOs der letzten Monate und knüpft an dem Erfolg ähnlicher Projekte an.

Anleger, die Interesse am Kauf des $SLOTH-Tokens haben, können diesen besonders einfach erwerben. Einerseits ist es möglich, direkt über die offizielle Webseite einfach den gewünschten Betrag zu erwerben, indem der gewünschte SOL-Betrag über einen der vielen unterstützten Krypto-Wallet-Anbieter versendet wird. Andererseits kann der SOL-Betrag auch direkt an die Wallet-Adresse verschickt werden, der auf der Webseite angegeben wird. Pro versendeten SOL-Token erhalten Anleger 10.000 $SLOTH-Coins.

Die so erworbenen Token werden dann, sobald der Presale abgeschlossen wurde, direkt an die eigene Krypto-Wallet verschickt. Einen Termin für das Ende des aktuell laufenden Solana ICOs gibt es zwar noch nicht, doch entsprechende Informationen werden regelmäßig über die Webseite oder über den offiziellen X-Account preisgegeben.

Jetzt in Slothana ($SLOTH) investieren!

#2 - Smog ($SMOG)

Zwar lässt sich Smog ($SMOG) schon öffentlich handeln, doch gehört der Solana-Meme-Coin definitiv zu den bereits erfolgreichen Kryptowährungen, die noch ein besonders starkes Potenzial aufweisen können. Der Meme-Token wurde zwar bereits im vergangenen Februar herausgebracht, konnte sich allerdings zeitweise zum am schnellsten wachsenden Krypto-Token etablieren. So erreichte er schnell ein neues Allzeithoch nach dem anderen und erreichte sein aktuelles Allzeithoch mit 0,3772 US-Dollar am 08. März 2024. Zwar liegt der aktuelle Preis von 0,1922 US-Dollar aktuell merklich darunter, doch ist dies nur ein weiterer Beweis dafür, wie stark das Potenzial für weitere signifikante Veränderungen ist.

Doch wieso konnte sich Smog überhaupt in den Wochen nach seinem Launch so stark von der Konkurrenz abheben? Der Hauptgrund dürfte in der ungewöhnlichen Airdrop-Kampagne zu finden sein, die bisher einzigartig ist: Interessierte Airdrop-Hunter können einfach über die Zealy-Webseite einen kostenlosen Account erstellen und dann die vielen verschiedenen Aufgaben - auch "Quests" genannt - erledigen. Hierfür werden sie dann mit sogenannten XP vergütet, die wiederum einen Zugang zu den begehrten Airdrops liefern.

Nun nähert sich die erste Saison dem Ende und der Fokus des Smog-Projekts wird sich in den kommenden Wochen eher auf die Smog-Swap-Plattform wechseln. Hierbei soll mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) ein Swapping-Angebot für Kryptowährungen entstehen, das für alle Teilnehmer die günstigsten Konditionen aushandelt.

Darüber hinaus ist es aktuell immer noch möglich, den $SMOG-Token über die offizielle Webseite zu erhalten. Hier werden nämlich 10 % Rabatt für Käufe geboten, wodurch interessierte Investoren besonders günstig zuschlagen können.

Jetzt in $SMOG investieren und von den vielen Features profitieren!

#3 - BOOK OF MEME ($BOME)

Auch BOOK OF MEME ist mit seinem $BOME-Token ein wichtiger Vertreter der Solana-Meme-Coins. Innerhalb kürzester Zeit konnte die Kryptowährung starke Gewinne einfahren. Derzeit zeigt sich der Meme-Token außerdem besonders stabil und resistent gegen den eher bärischen Trend am Krypto-Markt: Während viele Meme-Coins in den letzten Tagen teilweise zweistellige Verluste erleben mussten, konnte der $BOME-Token als Vertreter der Meme-Sparte sogar einen zweistelligen Zuwachs erfahren.

So stieg der Preis von $BOME alleine in den letzten 24 Stunden um 6,51 % auf einen aktuellen Kurs von 0,01618. Noch bullischer zeigt sich BOOK OF MEME bei einem Blick auf die vergangene Woche (siehe Bild unten), denn in diesem Zeitraum konnte der Meme-Coin satte 12,33 % zulegen, während Dogwifhat (WIF), Shiba Inu (SHIB) und selbst Dogecoin (DOGE) Kursverluste hinnehmen mussten.

Der BOOK OF MEME (BOME) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Auch BOOK OF MEME liegt mit seinem aktuellen Preis unter dem bisherigen Allzeithoch. Dieses wurde kurz nach dem offiziellen Launch erzielt: Am 16. März 2024 kletterte der $BOME-Kurs auf einen Wert von 0,02689 US-Dollar. Gerade im Hinblick auf das Bitcoin-Halving, das diesen Monat stattfinden wird, könnte der Meme-Coin-Markt in den kommenden Wochen noch einmal einen besonders starken Aufwind erleben. Dies könnte den $BOME-Token nicht nur zu einem starken Kursanstieg führen, sondern selbst ein neues Allzeithoch ist dann nicht unwahrscheinlich.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.