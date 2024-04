Die Anleger am US-Aktienmarkt halten sich zu Beginn des zweiten Jahresviertels weiter zurück. Nach einer uneinheitlichen Entwicklung am Ostermontag sind am Dienstag die wichtigsten Indizes mit Verlusten gestartet. Händler verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Doch es gibt auch schlechte Unternehmensnachrichten.Der US-Leitindex Dow Jones Industrial sank heute im frühen Handel um 1,0 Prozent auf 39.155,44 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 büßte 1,4 Prozent auf 18.029,22 Punkte ein. Der S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...