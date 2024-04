Bonn (www.anleihencheck.de) - Auf dem Kalender der Eurozone stehen in dieser Woche zahlreiche Daten zur Inflation, so die Analysten von Postbank Research.Der Höhepunkt dürfte die morgige Veröffentlichung der vorläufigen Verbraucherpreisinflation (VPI) für März sein, nachdem sowohl die Gesamtinflation (2,6% ggü. Vorjahr) als auch die Kerninflation (3,1% ggü. Vorjahr) im Februar gegenüber Januar um weitere zwei Zehntel gesunken seien, aber über den Konsenserwartungen gelegen hätten. Die Inflation im arbeitsintensiven Dienstleistungssektor sei lediglich von 4,0% auf 3,9% zurückgegangen. Darüber hinaus werde man am Donnerstag sehen, wie sich die Erzeugerpreise (PPI) in der Eurozone im Februar entwickelt hätten, nachdem sie drei Monate im Vergleich zum Vormonat gesunken seien. ...

