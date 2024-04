Der Goldpreis setzt seinen Rekordlauf der vergangenen Wochen fort. Am Dienstag kostet eine Feinunze Gold zeitweilig 2.266 Dollar und damit so viel wie noch nie. Rückenwind bekommt das Edelmetall von der rückläufigen Inflation und von der neuen Angst vor einer Eskalation im Nahen Osten. Anleger können mit einem Zertifikat überproportional partizipieren. Der Goldpreis setzt seine Rekordjagd zum April-Start fort. Am Dienstag legte der Preis für eine Feinunze Gold zeitweise bis auf 2.266 Dollar zu. ...

