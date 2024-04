© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die wachsende Kluft zwischen den Aktienmärkten und den Zinserwartungen sei ein beunruhigendes Zeichen, so die Strategen von JPMorgan.US-Aktien haben seit ihren Tiefstständen im Oktober um rund 30 Prozent zugelegt und steigen weiter, obwohl die Prognosen für Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve wiederholt nach hinten verschoben werden. "Die Aktien ignorieren den jüngsten Wendepunkt eines Wendepunkts, was ein Fehler sein könnte", zitiert Bloomberg die Strategen um Mislav Matejka. Um die Lücke zu schließen, müssten sich die Erträge beschleunigen, so JPMorgan weiter. Der S&P 500 hat sich in diesem Jahr, angetrieben von Megacap- und Technologiewerten, stark erholt. Die US-Wirtschaft …