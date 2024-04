Dragon's Dogma Serie verkauft sich insgesamt mehr als 10 Millionen Mal

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute bekannt gegeben, dass von Dragon's Dogma 2 weltweit mehr als 2,5 Millionen Stück verkauft wurden.

Zwölf Jahre nach dem Original erschien Dragon's Dogma 2 als ein Action-Spiel in einer offenen Welt mit einem hohen Freiheitsgrad. Die Spieler bewegen sich in einer sorgfältig kreierten, abenteuerlichen Umgebung mit Bezug zur Realität. In einem Team spielen bis zu vier Personen, die jedoch dank KI-gesteuerter Pfandfiguren, die als Reisebegleiter auftreten, auch solo spielen. Capcom hat mehrere globale Kampagnen ausgeführt, mit dem Ziel, nicht nur langjährige Fans der Serie anzusprechen, sondern auch neue Interessenten zu gewinnen. Dies schließt die Einführung einer kostenlosen Anwendung ein, mit der die Nutzer vor dem Erscheinen des Spiels ihren Spieleravatar erstellen können, ebenso wie Pfandfiguren, die in Zusammenarbeit mit Prominenten aus unterschiedlichen Ländern und japanischen nationalen Athleten entworfen wurden.

Updates im Hinblick auf Ergänzungen und Veränderungen einiger Spezifikationen für Dragon's Dogma 2 erfolgen laufend Einzelheiten sind auf der offiziellen Homepage des Spiels zu finden. https://www.dragonsdogma.com/2/en-us/topics/update/

Capcom möchte die Erwartungen von allen Stakeholdern erfüllen und konzentriert seine kreativen Fähigkeiten deshalb auf die Schaffung von höchst unterhaltsamen Spielen.

ÜBERDragon's Dogma

Die Dragon's Dogma Serie besteht aus Action-Spielen in einer Phantasiewelt, wo die Spieler in einer offenen Welt mit Schwertern und Magie Abenteuer erleben. Seit dem Erscheinen des ersten Spiels im Jahr 2012 hat die Serie Ruhm erlangt aufgrund von Figuren wie die "Pfand-"begleiter, die allein handeln können. So wurden insgesamt mehr als 10 Millionen Spiele verkauft.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit tätiger Entwickler, Publisher und Distributor von interaktiven Spielkonsolen, PCs und Mobilgeräten. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat hunderte von Spielen entwickelt. Beispiele sind Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom ist geschäftlich tätig in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz befindet sich in Osaka, Japan. Mehr Informationen über Capcom finden Sie unter: https://www.capcom.co.jp/ir/english/

