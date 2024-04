Tagesausblick für 03.04.: Zinsanstieg belastet Immo-Aktien. Fokus auf US-Arbeitsmarktbericht

Nach einem freundlichen Handelsauftakt im Bereich von 18.540 Punkten kippte der DAX® nach Süden. Mit dem Beginn des Börsenhandels in New York sank der Leitindex unter 18.450 Punkte und stabilisierte sich erst bei 18.300 Punkten. Robuste Wirtschaftsdaten aus den USA zerstreuten einmal mehr Spekulationen auf baldige Zinssenkungen und drückten entsprechend auf die Kauflaune. Morgen wird der vielbeachtete ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA veröffentlicht.

An den Anleihemärkten waren deutliche Ausschläge zu beobachten. In Europa zogen vor allem Renditen langfristiger Staatspapiere deutlich nach oben. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen stieg heute um 11 Basispunkte auf 2,41 Prozent. In den USA zogen die Renditen 2- und 10-jähriger Staatspapiere bereits gestern kräftig an. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte heute mit 4,37 Prozent den höchsten Stand seit Ende November 2023. Edelmetalle profitierten von dieser Entwicklung. Dabei stieg der Goldpreis auf 2.265 US-Dollar und markierte damit ein neues Allzeithoch. Die Notierung für eine Feinunze Silber verbesserte sich auf 25,70 US-Dollar und steuert damit das Jahreshoch von 2023 an. Der Ölpreis hangelte sich derweil weiter nach oben. Die nächste Hürde für das Barrel Brent Crude Oil liegt bei 90,80 US-Dollar.

Unternehmen im Fokus

BASF schob sich über die Marke von EUR 53,50 und schürt damit Spekulationen auf einen nachhaltigen Trendwechsel. CTS Eventim plant die Übernahme des Ticketgeschäfts von Vivendi. Die Aktie reagierte jedoch kaum auf diese Nachricht. Delivery Hero, Henkel, Jungheinrich und Krones profitierten jeweils von positiven Analystenkommentaren. Der Cloud-Anbieter Ionos erhält einen Großauftrag von der deutschen Bundesverwaltung. Der SDAX®-Wert sprang daraufhin zweistellig nach oben. Siemens Energy-Konkurrent GE Vernova kommt heute an die Börse. Stratec setzte die Talfahrt von Donnerstag heute fort. Immobilientitel wie Grand City Properties, LEG Immobilien und Vonovia gerieten heute unter Druck.

Morgen laden Ericsson und Nokia jeweils zur Hauptversammlung. Der Verband der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer wird Daten zum Auftragseingang veröffentlichen. Aktien aus dem Sektor wie GEA Group und Krones präsentierten sich zuletzt robust und stützten den Solactive Deutscher Maschinenbau Index.

Wichtige Termine:

Euro Zone-Unemployment

Euro Zone-flash inflation

United States-ADP

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks in virtual event

Chart: DAX®

Widerstandsmarken: 18.353/18.466/18.516/18.754 Punkte

Unterstützungsmarken: 18.203/18.277 Punkte

Der DAX® kippte im Tagesverlauf bei 18.466 Punkten unter die Unterkante des kurzfristigen Seitwärtstrends. Im weiteren Verlauf sank der Index bis zur 61,8%-Retracementline bei 18.285 Punkte nach unten. In diesem Bereich hat sich der Leitindex zunächst stabilisiert. Wird diese Marke verletzt, droht eine Fortsetzung der Konsolidierung bis 18.210 Punkte. Der kurzfristige RSI-Indikator signalisiert einen leicht überkauften Zustand. Kaufimpulse dürften jedoch frühestens oberhalb von 18.353 Punkten erfolgen.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 04.03.2024 - 02.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 03.04.2019 - 02.04.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

