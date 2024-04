Lang & Schwarz hat das Handelsergebnis im ersten Quartal 2024 deutlich verbessern können. Nach jeweils 11 Millionen Euro im ersten Quartal 2023 und im vierten Quartal 2023 habe man in den ersten drei Monaten 2024 ein Ergebnis aus der Handelstätigkeit in Höhe von 26 Millionen Euro erzielt, meldet der Düsseldorfer Finanzdienstleister am Dienstag. "Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...