In den USA verliert Tesla an Beliebtheit, was an Elon Musks Persönlichkeit als CEO liegen könnte. Deutsche Käufer scheint das allerdings nicht zu interessieren, denn hier steigt das Interesse an der Marke. In den USA zeigen potenzielle Tesla-Käufer zunehmend Zurückhaltung gegenüber der Marke. Einer der Gründe dafür scheint die polarisierende Persönlichkeit von CEO Elon Musk zu sein.AnzeigeAnzeige Das zeigt eine Untersuchung des MarktforschungsÂunternehmens ...

Den vollständigen Artikel lesen ...