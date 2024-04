Anzeige / Werbung

Canopy Growth Aktie: Legalisierung von Cannabis als Wachstumstreiber für Cannabisbranche?

Canopy Growth ist ein weltweit führendes Cannabis-Unternehmen mit Hauptsitz in Kanada und wurde bereits im Jahr 2013 gegründet. Mit mehreren Zukäufen und durch organisches Wachstum entwickelte sich das Unternehmen schnell zu einem der prominentesten Namen in der aufstrebenden Cannabisindustrie und avancierte zum Marktführer nach Marktkapitalisierung.

Der Fokus liegt auf Forschung, Entwicklung und Innovation. Dabei hat sich Canopy Growth das Ziel gesetzt, das volle Potenzial von Cannabis zu erschließen und eine breite Palette von Produkten anzubieten, die sowohl medizinische als auch Freizeitnutzer ansprechen.

Das Unternehmen verfügt über eine beeindruckende vertikale Integration, die den Anbau, die Produktion, die Distribution und den Verkauf von Cannabisprodukten umfasst. Durch strategische Partnerschaften, Akquisitionen und Investitionen hat Canopy Growth sein Geschäft weltweit ausgebaut und ist in mehreren Ländern präsent, darunter in den USA, Deutschland, Australien und auch in Deutschland. Gerade durch die neuen Gesetze zum Thema Cannabis gab es den jüngsten Kursschub, den wir als Anlass zur Chartanalyse hier genauer erörtern werden.

