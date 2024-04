Der Palladiumpreis steht aktuell bei 1006 US-Dollar und hat somit in den letzten 24 Stunden ein Minus von 1,5 % zu verzeichnen. Vergleicht man die Entwicklung der letzten fünf Handelstage, so zeigt Palladium eine positive Veränderung von 0,86 %. Während Gold und Silber herausragende Leistungen erbringen, bleibt Palladium um die 1000-US-Dollar-Marke. Es bleibt abzuwarten, ob die Marktakteure genug Stärke aufbringen können, um den Preis in Richtung des Widerstandsbereichs von etwa 1100 US-Dollar zu treiben und diesen zu durchbrechen. Ein solches Ereignis ...

