© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa



Die Inflation ist weltweit auf dem Rückzug. Was das für EUR / USD oder EUR / GBP bedeutet und warum es um die türkische Lira richtig spannend werden könnte.EUR / USD Positive Daten von den US-Einkaufsmanagerindizes haben das Währungspaar EUR / USD zugunsten des Greenback auf ein Niveau unter 1,08 sinken lassen. Die heute für Deutschland veröffentlichten Verbraucherpreise stützen das Gesamtbild eines starken Dollars: Die Teuerung in Deutschland ist zuletzt weiter gesunken und liegt mit 2,2 Prozent nur noch knapp über dem Inflationsziel der EZB. Damit wird eine baldige Zinswende innerhalb der Eurozone wahrscheinlicher. In den vergangenen Wochen hatten die Währungshüter immer wieder betont, …