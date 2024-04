Rickie Fowler, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick und Cameron Young schließen sich NYGC für die erste TGL-Saison 2025 an

Cohen Private Ventures (CPV), das Family Office von Steven A. Cohen, ist stolz darauf, den New York Golf Club (NYGC) und seine vier PGA TOUR-Stars Rickie Fowler, Xander Schauffele, Matt Fitzpatrick und den aus New York stammenden Cameron Young vor der ersten TGL-Saison 2025 presented by SoFi offiziell vorzustellen.

New York ist ein Synonym für Weltklasse, und die Golfszene ist da keine Ausnahme. Der NYGC ist tief in der Geschichte des Golfsports verwurzelt und verfügt über einige der größten und kultigsten Golfplätze der Welt. Er ist bereit, auf dem reichen Erbe des Golfsports aufzubauen und neu zu definieren, was es bedeutet, ein Golfclub zu sein, der eine Stadt repräsentiert, die für ihre ständige Neuerfindung bekannt ist. Der NYGC freut sich, die Tri-State-Region in dieser innovativen und zugänglichen Version des Sports zu vertreten.

"Die New Yorker erwarten und verdienen das Beste und wir könnten uns nicht mehr darüber freuen, vier der besten Spieler der Welt als Erweiterung der blühenden Golf- und Sportkultur unserer Stadt und Region zu haben", sagte Steve Cohen, Eigentümer des NYGC und der New York Mets. "Rickies, Xanders, Matts und Camerons unerschütterliches Engagement für den Sport, ihre Erfolge und ihre Leidenschaft für das Gewinnen sind unbestreitbar, und wir freuen uns darauf, sie auf der neuesten Bühne des Golfsports zu sehen."

NAME UND LOGO DES TEAMS

New York City ist die großartigste Stadt der Welt, und der NYGC nimmt das Privileg und die Verantwortung wahr, die mit der Vertretung der fünf Stadtbezirke und der umliegenden Gemeinden einhergehen. Der NYGC wird auf unserem Weltklasse-Golf- und Sport-Erbe aufbauen, um ein Team zu schaffen, auf das die New Yorker Fans stolz sein können.

Das Logo des NYGC ist von New Yorks Staatsvogel, dem Eastern Bluebird, inspiriert. Diese Vögel sind häufig dort anzutreffen, wo Wälder auf Felder treffen, insbesondere auf Golfplätzen. Unser Design besteht aus einem dynamisch schwingenden Schläger, der die Form eines Flügels mit vier Rillen hat, eine für jeden unserer Spieler. Der Kreis ist eine Hommage an die Kreise auf unseren Scorecards und den ikonischen Kreis der NYC Subway.

LERNEN SIE DIE SPIELER KENNEN

Fowler ist einer der beliebtesten Spieler auf der PGA TOUR. Seit er 2009 Profi wurde, hat er 10 Siege als Profi errungen, darunter die PLAYERS Championship 2015. Seinen letzten Titel holte er bei der 2023 Rocket Mortgage Classic im Juli. Fowler bringt als Veteran von fünf U.S. Ryder Cup-Teams, drei U.S. Presidents Cup-Teams, einem World Cup-, Walker Cup- und Palmer Cup-Team aus seiner Zeit als Amateurspieler eine Fülle von Erfahrungen im Teamgolf mit. Er vertrat die USA auch bei den Olympischen Spielen 2016.

"Ich bin begeistert, dass ich mich dem New York Golf Club für die erste TGL-Saison anschließen kann", sagte Fowler. "Es ist eine unglaubliche Gelegenheit, eine der großartigsten Städte der Welt zu vertreten, und ich freue mich darauf, 2025 dabei zu sein."

Schauffele, derzeit die Nr. 5 der offiziellen Weltrangliste, ist seit fast fünf Jahren ein Top-10-Spieler der Welt und platziert sich regelmäßig in den Top 10 der Major-Turniere. Seit er 2015 Profi wurde, hat er sieben PGA TOUR-Titel, zwei DP World Tour-Siege und eine olympische Goldmedaille in Tokio errungen. Er wurde 2016-2017 zum PGA TOUR Rookie of the Year ernannt und vertrat die USA in zwei Presidents Cup Teams und zwei Ryder Cup Teams.

"Ich habe meine Karriere auf einem Fundament aus harter Arbeit, Mut und Entschlossenheit aufgebaut, das die Menschen in New York City nicht besser widerspiegeln könnte", sagte Schauffele. "Es ist eine wahre Ehre, sowohl das Spiel zu fördern als auch diese unglaubliche Stadt zu repräsentieren."

Fitzpatrick wurde Englands erster Major-Champion seit 2016, als er die U.S. Open 2022 im The Country Club in Brookline, Massachusetts, gewann. Damit ist er neben Jack Nicklaus der einzige Spieler, der die U.S. Open und die U.S. Amateur am selben Ort gewonnen hat. Seit er 2014 Profi wurde, hat Fitzpatrick zwei PGA TOUR-Titel und acht internationale Siege errungen und England in drei europäischen Ryder Cup-Teams vertreten. Seinen letzten PGA TOUR-Sieg errang er bei der RBC Heritage im April 2023.

"Die Zusammenarbeit mit dem Team von Cohen Private Ventures bei der Gründung des New York Golf Club war eine unglaubliche Erfahrung", sagte Fitzpatrick. "New York ist eine der großartigsten Städte der Welt, und ich könnte mich nicht mehr darauf freuen, meine Verbindungen dorthin weiter zu vertiefen."

Der aus New York stammende Young entwickelt sich schnell zu einem Fan-Favoriten auf der PGA TOUR. Im Jahr 2022 wurde Young als Rookie of the Year ausgezeichnet, als er der siebte Spieler seit 1980 wurde, der in einer Saison fünf zweite Plätze belegte, einschließlich eines zweiten Platzes bei der Open Championship und eines dritten Platzes bei der PGA Championship. Er gab sein Debüt im Presidents Cup Team 2022. Camerons Vater David Young ging kürzlich nach über 20 Jahren als Head Golf Professional des Sleepy Hollow Country Club in den Ruhestand.

"Da ich als New Yorker aufgewachsen bin und in Sleepy Hollow das Spielen gelernt habe, fühlt sich die Gelegenheit, den New York Golf Club zu vertreten, surreal an", sagte Young. "Zusammen mit Rickie, Xander und Matt bin ich zuversichtlich, dass wir in der kommenden TGL-Saison ein sehr konkurrenzfähiges Team sein werden."

