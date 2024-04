Jakarta, Indonesien (ots/PRNewswire) -Mit einer florierenden Nutzerbasis erweitert die App die kundenorientierten Dienstleistungen der Bank auf digitalem Wege und revolutioniert gleichzeitig die indonesische Bankenlandschaft.PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk. (IDX: BBRI) stellt den großen Erfolg von BRImo vor, seinem Flaggschiff für mobile Bankdienstleistungen, die jederzeit und überall verfügbar sind. BRImo wurde 2019 eingeführt und hat seine Datenbank bereits von 2,9 Millionen auf 31,6 Millionen Gesamtnutzer erweitert und im Dezember 2023 einen Transaktionswert von 4,158 Billionen IDR erreicht. Diese Zahl übertraf die Reichweite zahlreicher anderer mobiler Banklösungen von Mitbewerbern.Die wachsende Nutzerbasis von BRImo zeigt das Engagement von BRI für die Förderung von Finanzwissen und finanzieller Integration. BRImo unterstützt BRI bei der Umwandlung der indonesischen Bankenlandschaft in eine integrativere, leichter zugängliche, nutzerzentrierte und mobilitätsorientierte Umgebung.BRImo bietet seinen Nutzern verschiedene In-App-Funktionen, darunter die nahtlose digitale Kontoeröffnung in 11 Währungen und den Zugriff auf 5 Jahre Transaktionshistorie. Darüber hinaus können die Nutzer von Sparoptionen in mehreren Währungen, internationalem Überweisungsmanagement, Devisenumrechnungsdiensten und grenzüberschreitenden QR-Code-basierten Zahlungen profitieren. Die bargeldlosen Transaktionen und die Finanzüberwachung der App helfen Kleinst-, kleinen und mittleren Unternehmen (KKMU) zu wachsen, indem sie das Finanzmanagement erleichtern. Sie nutzt die starke Präsenz der BRI, um die Bankdienstleistungen für Einzelhändler in städtischen Gebieten zu erweitern.BRImo strebt nach maximaler Zuverlässigkeit und ist mit modernster Technologie ausgestattet, die eine Erfolgsquote von 99,8 % bei Transaktionen gewährleistet. Die App bietet außerdem erweiterte Datensicherheit mit verschiedenen globalen Zertifizierungen und mehrstufigen Maßnahmen, einschließlich Gesichtserkennung, Fingerabdruck, PINs, OTPs und Passwörtern.Als eines der größten Finanzinstitute Indonesiens ist die BRI ständig bestrebt, einen wirtschaftlichen und sozialen Wert zu schaffen und gleichzeitig einen Beitrag zur Erhaltung der Umwelt zu leisten. Die mobilfunkbasierten Dienste von BRImo unterstützen die Bemühungen der Bank, indem sie papierlose Transaktionen fördern und dazu beitragen, die Transportemissionen der Kunden zu reduzieren. BRImo könnte den Nutzern helfen, ihren CO2-Fußabdruck bis 2023 um 597.105 kgCO2e zu reduzieren und gleichzeitig die finanzielle Eingliederung durch die Ausweitung des Zugangs zu Bankdienstleistungen zu fördern."Die Fokussierung auf herausragende Leistungen für den Kunden ist das Herzstück der Reise von BRImo. Das beeindruckende Wachstum von BRImo spiegelt das Eingehen auf Kundenbedürfnisse wider, und wir streben nach verschiedenen Innovationen, wie z.B. der Vereinfachung von Bankprozessen und der Befähigung von Kunden mit den herausragenden Funktionen von BRImo", schloss Sunarso, Präsident und Direktor von BRI.Weitere Informationen über BRI und BRImo finden Sie unter www.bri.co.idFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2377200/Bank_Rakyat_Indonesia.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/brimo-der-bank-rakyat-indonesia-ubertrifft-30-millionen-nutzer-und-bringt-die-finanzielle-eingliederung-voran-302106229.htmlPressekontakt:Roma JP Simanjuntak,Marketingkommunikation,Telefon: 021-575-2470,Fax.: 021-574-0540,E-Mail: marcomdivision@corp.bri.co.idOriginal-Content von: PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Persero Tbk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174149/5748341