Taipei (ots/PRNewswire) -AEWIN freut sich, Ihnen mitzuteilen zu können, dass unser High-Density Edge Computing Server, BAS-6101A, angetrieben von einer AMD Zen4 Genoa oder Zen4c Bergamo CPU, von AMD auf der Embedded World 2024 ausgestellt wird. Der BAS-6101A wurde empfohlen, da er eine ausgezeichnete Rechenleistung, eine hohe Speicherkapazität und eine außergewöhnliche Erweiterbarkeit zur Unterstützung von GPU/DPU/FPGA und kryptografischen Beschleunigern bietet.Der BAS-6101A unterstützt die neueste AMD Bergamo CPU mit bis zu 128 Kernen (~100 % mehr) und 400W TDP (~28 % mehr), um die auf dem Markt geforderte extreme Rechenleistung zu ermöglichen. Der BAS-6101A bietet 24 DDR5-Speichersteckplätze mit 2 DIMMs pro Kanal für Hochgeschwindigkeitsdatenverarbeitung und hervorragende Skalierbarkeit. Er bietet 8 Standard-PCIe-Steckplätze (6 PCIe Gen5 & 2 PCIe Gen4) und 1 OCP 3.0-Steckplatz zur Erweiterung der Funktionen. Kunden können sich auch für 2 Dual-Width FHFL DPU/GPU-Beschleunigerkarten mit bis zu 300 W TDP pro Karte entscheiden. Mit seiner geringen Bautiefe von 600 mm für den einfachen Einsatz am Edge eignet sich das System für verschiedene Edge AI-Anwendungen.Mit den von AEWIN entwickelten Krypto-Beschleunigungskarten (QAT-Karten, z. B. OT018, OT019, OT020) kann eine hervorragende Leistung der Verschlüsselungs-/Entschlüsselungsbeschleunigung erreicht werden. Es unterstützt umfangreiche Sicherheitsprotokolle und -algorithmen wie SSL/TLS, IPSec, DTLS und, etc. Höhere Bandbreiten sind mit von AEWIN entwickelten oder handelsüblichen Netzwerkschnittstellenkarten möglich. Der BAS-6101A mit den QAT-Karten, Netzwerkschnittstellenkarten und Beschleunigerkarten eignet sich perfekt für KI-gestützte Cybersicherheit, bei der hoher Durchsatz und KI-Workloads entscheidend sind.In Sachen Speicher bietet der BAS-6101A 6 Hot-Swap-Speicher für hohe Kapazität mit nativen SATA/NVMe-SSDs und Tri-Mode-Speicheroption durch eine RAID-Karte. Zwei der Speichersteckplätze befinden sich an der Vorderseite, um einen schnelleren und einfacheren Zugriff zu ermöglichen. Darüber hinaus unterstützt das Mainboard selbst zwei M.2 M Key-Steckplätze für NVMe-SSDs als Hochgeschwindigkeits-Boot-Geräte für das Betriebssystem.Darüber hinaus verfügt der BAS-6101A über eine IPMI-Funktion, die die Verwaltung vor Ort und aus der Ferne vereinfacht. Sie erhöht nicht nur die Effizienz der Dienste, sondern senkt auch die gesamten Wartungskosten. Mit redundantem CRPS (Common Redundant Power Supply) bietet der BAS-6101A Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Fehlertoleranz. Mit seiner hervorragenden Skalierbarkeit, den flexiblen Speicheroptionen und der intelligenten, von BMC gesteuerten Systemkühlung erzielt der BAS-6101A hervorragende Gesamtbetriebskosten (TCO) bei maximaler Leistung und Effizienz.Erfahren Sie mehr über AEWIN BAS-6101A am Stand von AMD auf der Embedded World 2024 oder wenden Sie sich jederzeit an den AEWIN-Vertrieb!www.aewin.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2377002/High_Density_Edge_Computing_Server_6101a______1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/amd-stellt-aewin-high-density-edge-computing-server-auf-der-embedded-world-2024-vor-302106262.htmlPressekontakt:Ming Tsai,ming_tsai@aewin.comOriginal-Content von: AEWIN Tech., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/166548/5748345