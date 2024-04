Nordic Pharma, Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., wird während der Jahrestagung der American Society of Cataract and Refractive Surgery (ASCRS) vom 5. bis 8. April 2024 in Boston, MA, Daten zum LACRIFILL® Canalicular Gel, einer neuartigen Therapie für Symptome des trockenen Auges, vorstellen. LACRIFILL Canalicular Gel ist ein vernetztes Hyaluronsäure-Derivat und ist von der FDA zugelassen, um den Tränenabfluss durch den Verschluss des Kanalsystems vorübergehend zu blockieren.

"Dies sind wirklich aufregende Zeiten für Nordic Pharma, da wir kurz vor der Markteinführung von LACRIFILL Canalicular Gel in den USA stehen, einem wichtigen Meilenstein in unserer globalen Expansionsstrategie", sagte Charlotte Phelps, CEO von Nordic Pharma. "Die jüngste Akquisition von Visant Medical und die Umwandlung von Amring Pharmaceuticals in Nordic Pharma, Inc. hat unser internes Know-how und unsere Ressourcen erweitert. Und mit unserem starken Führungsteam in den USA und der unschätzbaren Unterstützung unseres medizinischen Beirats bin ich fest davon überzeugt, dass Nordic Pharma gut positioniert ist, um als neuer Spezialanbieter in der Augenheilkunde zu gedeihen und die Patientenversorgung durch die Einführung dieser neuartigen Therapie für das trockene Auge zu verbessern."

"Als Vorsitzender des medizinischen Beirats von LACRIFILL U.S. bin ich begeistert von dem Potenzial eines vernetzten Hyaluron-Tränenfüllers, der das Tränenkanalsystem optimal verschließt, um die Erhaltung des Tränenfilms bei Patienten mit Symptomen des trockenen Auges zu maximieren", sagte Dr. Eric D. Donnenfeld.

ASCRS-Teilnehmer sind eingeladen, am Stand #1245 vorbeizuschauen und zu erfahren, wie LACRIFILL Canalicular Gel die Praxis und das Leben verändert. Die Teilnehmer werden auch die Möglichkeit haben, unter den ersten Augenärzten zu sein, die eine Bestellung aufgeben. LACRIFILL Canalicular Gel wird bei verschiedenen Sitzungen des Refraktions- und Cornea-Tages während der gesamten Konferenz vorgestellt, darunter das Panel "LACRIFILL: A Paradigm Shift in Dry Eye Intervention", das am Samstag, den 6. April 2024, stattfindet und an dem Eric Donnenfeld, MD, Preeya Gupta, MD, Darrell White, MD, und Kevin J. Corcoran, COE, CPC, CPMA, FNAO und der Direktor von Corcoran Corcoran teilnehmen werden.

Mark Packer, MD, FACS, CPI, der das Panel moderieren wird, sagte: "Als Tränenfilmfüller bietet vernetzte Hyaluronsäure einen neuen Ansatz zur Erhaltung des Tränenfilms, indem sie das empfindliche Gewebe schützt und sich ihm anpasst, während sie den Abfluss blockiert. LACRIFILL Canalicular Gel verändert die Behandlung der Augenoberfläche, mit nachgewiesener Sicherheit und Wirksamkeit bei Anzeichen und Symptomen des trockenen Auges."

Jai Parekh, MD, MBA, Chief Commercial Officer von Eye Care U.S., sagte: "Ich bin begeistert, dass Nordic Pharma die Daten zu LACRIFILL Canalicular Gel auf einer so wichtigen Tagung wie der ASCRS präsentieren wird. Hier treffen Wissenschaft und Innovation aufeinander, und das ist die perfekte Umgebung, um diese neuartige Therapie für trockene Augen vorzustellen."

Weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten für LACRIFILL Canalicular Gel finden Sie unter lacrifill.com.

Über die Nordic Group B.V.

Nordic Group B.V. ist ein mittelständisches, internationales Pharmaunternehmen in Privatbesitz, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Spezialprodukten spezialisiert hat. Die Erweiterung des Portfolios wurde durch gezielte Entwicklungen und Akquisitionen erreicht, um ein Fundament in den Bereichen Augenheilkunde, Rheumatologie und Frauengesundheit zu schaffen. Nordic Pharma ist in ganz Europa fest verwurzelt und hat sich in letzter Zeit durch vermehrte Akquisitionen weltweit auch außerhalb Europas vergrößert.

Nordic Pharma ist Teil von SEVER Life Sciences, einer 2019 gegründeten Holdinggesellschaft, die unter ihrem Dach drei unterschiedliche, sich jedoch ergänzende Unternehmen vereint, die eine breite Palette an Produkten, pharmazeutischen Entwicklungsdienstleistungen und Bereitstellungstechnologien anbieten.

Über Nordic Pharma, Inc.

Nordic Pharma Inc., eine Tochtergesellschaft der Nordic Group B.V., arbeitet mit etablierten globalen biopharmazeutischen Unternehmen zusammen und ist einzigartig positioniert, um seine Expertise bei der Markteinführung von biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln, steriler Herstellung und anderen hochmodernen Technologien zu nutzen.

Safe Harbor

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Geschäftsentwicklung der Nordic Group /Nordic Pharma und die Umsetzung der strategischen Initiativen der Nordic Group /Nordic Pharma. Da diese Aussagen die gegenwärtigen Ansichten, Erwartungen und Überzeugungen von Nordic Group /Nordic Pharma in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, beinhalten diese zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse erheblich von den Erwartungen von Nordic Group /Nordic Pharma abweichen. Zu diesen Faktoren gehören u.a. allgemeine Marktbedingungen, regulatorische Trends, Änderungen der finanziellen Bedingungen von Dritten, die mit Nordic Group /Nordic Pharma handeln, und andere Faktoren, die die geschäftliche und finanzielle Leistung von Nordic Group /Nordic Pharma beeinflussen könnten. Nordic Group /Nordic Pharma übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Haftungsausschluss

Alle Bildungsinhalte der ASCRS-Jahrestagung werden von ihrem Programmkomitee geplant. ASCRS unterstützt, fördert, genehmigt oder empfiehlt nicht die Verwendung von Produkten, Geräten oder Dienstleistungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Nordic Pharma, Inc.

Kate Popova

Contracts Administration Lead

610-285-1699

ekaterina.popova@nordicpharma.com

Gail Feerrar

Director Sales and Marketing

610-285-7152

gail.feerrar@nordicpharma.com