Diese 3 Coins sind die Geheimtipps der Experten

Täglich entsteht eine Fülle von neuen Kryptowährungen, von denen viele wie Kometen erleuchten und so schnell auch wieder verglühen. Welche von ihnen eine besondere Strahlkraft haben, die sie von den anderen abhebt und zu den Geheimtipps der Experten für die kommende Zeit macht, erfahren Sie jetzt hier.

Smog

Während die meisten Memecoins keinen realen Nutzen haben und nicht selten ein Betrug sind, gibt es auch ganz andere Beispiele, die das Handwerk gemeistert haben. Denn bei Memetoken kommt es primär auf den Aufbau einer Community und Viralität an. Genau auf diese beiden Bereiche hat sich Smog spezialisiert. Deshalb wurden 50 % für Marketing und 35 % für Community-Belohnungen reserviert.

Dabei stellen die Community-Aufgaben ein entscheidendes Kernelement dar. Durch die spielerische Unterstützung des Smog-Projekts können die Nutzer nicht nur sich selbst durch Kursanstiege, sondern ebenso der Dragon-Community helfen. Dies wird wiederum großzügig mit AirDrop-Belohnungen vergütet, welche durch das Wachstum der Community und des Preises attraktiver werden und weitere Personen anziehen.

Schnell konnte das motivierende Konzept von Smog die Krypto-Community begeistern und den Coin nach nur 1 Monat in die Top 15 der Memecoins katapultieren. Dabei kommt der Memetoken gerade auf stolze 110.000 Tokeninhaber, die mehr als 7,5 Mio. Aufgaben für Smog erfüllt haben. All dies verhilft dem Coin beim Aufstieg auf wichtigen Websites wie Kryptobörsen, Rankings und so weiter.

Auf einem von Hunde-Memecoins überschwemmten Markt, in dem es immer schwieriger wird, sich von der Masse abzugrenzen und aufzufallen, stellt Smog eine willkommene Abwechslung dar. Denn der passend zum chinesischen Neujahr gewählte Drache steht vor allem für Macht, Majestät und Wohlwollen, was wiederum eine treffende Wahl ist. Sein Motto ist dabei, dass kein anderer Memecoin seine feurigen Flammen überleben kann.

Nachdem Smog schon die Tagesperformanz von Bonk an seinem ersten Listungstag um das Doppelte übertroffen hatte, deutete sich bereits der folgende Kursanstieg von mehr als 27.721 % an. Jedoch ist er mit einer niedrigen Marktkapitalisierung von 150,97 Mio. USD und einem wesentlich motivierenderen und überzeugenderem Konzept als Pepe mit 3,06 Mrd. USD günstig bewertet. Somit wären noch 20x möglich.

Slothana

Mit Slothana ist ein verträumtes Faultier angetreten, dessen Vision es ist, 420 USD in 420 Mio. USD zu verwandeln. Denn es hat keine Lust auf Arbeit und versucht der Bürowelt zu entfliehen. Auf seiner Reise hat er einen Aufruf gestartet, um Gleichgesinnte für die Realisierung seines Vorhabens zu finden.

Obwohl Slothana nur mit einer einfachen Website mit einem Bild und einer Solana-Wallet-Adresse gestartet ist, konnte der Presale täglich Coins für mehr als 1 Mio. USD und insgesamt über 6,39 Mio. USD verkaufen. Zurückzuführen ist die hohe Nachfrage auf den besonders fairen Presale, bei dem alle Vorverkaufsinvestoren dieselben Preise erhalten und die zuletzt ein großer Trend des Memecoin-Marktes waren.

Obwohl das Projekt noch nicht einmal eine Woche alt ist, können im Vergleich zu den vielen sinnlosen und lieblosen Memecoins bei Slothana schon die ersten Entwicklungen verzeichnet werden. Denn mittlerweile wurde ein Presale-Interface auf der Website eingerichtet, mit dem die Nutzer besonders leicht und praktisch die Coins für einen Preis von 1 SOL pro 10.000 SLOTH kaufen können.

Der Grund für die auffallend hohe Nachfrage ist vermutlich auf das Team von Slothana zurückzuführen. Denn es gehen Gerüchte herum, dass es ebenfalls von Teammitgliedern des erfolgreichen Memecoins Smog stammen soll. Somit liegt die Vermutung nahe, dass sich viele die Coin noch vor der ersten Listung sichern wollen, da Smog am ersten Notierungstag um mehr als 700 % stieg.

Slothana stellt eine Wundertüte für Investoren dar, weil es keine Angaben bezüglich der Tokenomics und Roadmap macht und es kein Whitepaper gibt. Allerdings sind Faultiere vor allem faul, was nicht heißen soll, dass es nicht noch mehr zu erwarten gibt. Möglicherweise träumt Slothana bereits von seinem nächsten Vorhaben und sorgt wie mit dem Presale-Interface für willkommene Überraschungen, die ihm seinem Ziel von 420 Mio. USD näherbringen.

5thScape

Ein besonders innovatives und vielversprechendes Konzept für die VR-Hypervisualisierung hat das Team von 5thScape entwickelt. Denn es handelt sich um ein dezentrales VR-Ökosystem, welches die Angebote der unterschiedlichsten Produzenten, Entwickler und Publisher bereitstellt. Zu dem Content von Dritten kommen aber auch eigene VR-Inhalte wie Games und verschiedenartigste VR-Geräte hinzu.

Mithilfe fortschrittlichster Technologien und bahnbrechender VR-Software sollen noch realistischere Erlebnisse ermöglicht werden. Noch befindet sich das Projekt am Anfang, jedoch kann es mithilfe der Unterstützung von Dritten viel leichter, schneller, günstiger und mehr entwickeln, als es allein möglich wäre. Somit können durch das diversifizierte Angebot die Risiken minimiert und die Chancen maximiert werden.

Der Markt der VR-Technologie entwickelt sich kontinuierlich weiter und so sind nicht nur spürbare Berührungen über Anzüge möglich, sondern Computer auch schon heute mithilfe des Gehirns steuerbar. Das Projekt 5thScape entwickelt derzeit unter anderem einen VR-Stuhl und ein VR-Headset, von denen es schon Prototypen gibt. Sie sollen sich durch fortschrittlichste Technologien, hohen Komfort und Erschwinglichkeit auszeichnen.

Zu den VR-Inhalten zählen zu Beginn vorwiegend neuartige VR-Spiele. Das Erste von ihnen ist ein Kampfspiel, das sich bereits in einem fortgeschrittenen Entwicklungszustand befindet und von dem es ein Trailer-Video zu sehen gibt. Somit müssen Anleger nicht wie bei anderen GameFi-Projekten jahrelang auf ein Release warten. Stattdessen können sie früher von der Unterstützung durch die natürliche Nachfrage profitieren.

Laut dem Whitepaper gibt es schon Pläne für insgesamt 5 VR-Spiele, welche Genres von Sport bis Action umfassen und für jeden etwas bieten sollen. Ebenso wird von dem Team das Potenzial andere Branchen hervorgehoben, zu denen unter anderem Gesundheitswesen, Bildung, Business, Filme und Spiele gehören. Dies bietet dem VR-Coin wiederum ein bedeutendes Skalierungspotenzial.

Das im Vergleich zu zentralen VR-Projekten wesentlich fortschrittlicher positionierte Web3-Projekt 5thScape konnte in Windeseile im Presale bereits über 3,5 Mio. USD einnehmen. Noch können sich Anleger vor der ersten Listung Buchgewinne von 303,23 % sichern.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.