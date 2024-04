MAGDEBURG (dpa-AFX) - "Volksstimme" zu Liberalen und miesen Umfragewerten:

"Die Liberalen sind nicht nur im Umfragekeller gelandet: Sie sitzen dort fest und fürchten um die Bundestags-Wiederwahl. Die FDP muss reagieren. Dafür könnte sie sich voll für den Erfolg des Ampel-Bündnisses ins Zeug legen. Oder inhaltlich - ehe die Grünen das vielleicht forcieren - bei der Union andocken. Dafür haben sich die FDP-Granden augenscheinlich entschieden. So kommt Parteichef Christian Lindner mit einer Steuerentlastung für die "arbeitenden Menschen" daher, die Spitzenverdiener ausdrücklich einschließt. Zuvor versuchte er sich bei möglichen FDP-Wählern mit einem dreijährigen Moratorium für neue Sozialleistungen beliebt zu machen. Nun hat Verkehrsminister Volker Wissing assistiert und in der ewigen Debatte ums Tempolimit auf Autobahnen schärfere Grenzen rundweg abgelehnt. Friedrich Merz und die Unionsfreunde können sich beruhigt zurücklehnen: Bis zur Wahl dürfte ihnen die FDP mit ihren Stimmen wie eine reife Frucht in den Schoß fallen."/yyzz/DP/he