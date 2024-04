The following instruments on XETRA do have their last trading day on 03.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 03.04.2024ISIN NameDE000LB008X0 LBBW BOA SZ P 15/24DE000LB0WU73 LBBW GECC BOANL SZ P14/24DE000LB008W2 LBBW EOAN BOA SZ P 15/24DE000LB0WU65 LBBW BAS BOA SZ P 14/24DE000BLB6H53 BAY.LDSBK OPF 14/24AU3CB0214211 LANDWIRT.R.BK 13/24AD MTNDE000HSH4PS4 HCOB SZ K 14 14/44DE000HSH4PP0 HCOB FZXK1 14/34DE000LB0WAD1 LBBW BSKT CLN PORT 14/24DE000HSH4LS3 HCOB FZXK4 13/33DE000HSH40B1 HCOB FZXK1 15/35DE000HSH4XM1 HCOB ZSXK7 15/35DE000HLB72N7 LB.HESS.THR.CARRARA04T/22XS2468129429 ATHENE GLOB. 22/24 MTNXS1972092248 CFLD(CAY)INV 19/24AU3CB0279289 VW FI.S.AUS. 21/24DE000BLB81D2 BAY.LDSBK.IS.VAR 20/24DE000A28VQC4 VONOVIA SE 20/24 MTNXS1974522853 COUNTRY GARD 19/24DE000A2LQJT8 SEC. ERSTE BET. ANL 18/26USU04167AD17 NORDSTROM 21/31 REGSDE000A3E5FE7 THE SOCIAL C WA 21/24USG5690PAA96 LSEGA FIN. 21/24 REGSXS2154418144 SHELL INTL F 20/24 MTNXS2135797202 BP CAP.MKTS 20/24 MTNXS1961891220 DEXUS FI.PTY 19/26 EXCH.XS1589748356 INDONESIA EXIMBK 17/24MTNXS1589980330 NASSA TOPCO 17/24 REGSXS1054250235 SAUDI EL.G.SUKUK 14/24XS1054522922 NN GROUP 14/44 FLRFR0011832039 KERING 14/24 MTNLU0149503202 IFS-SUS.US.STR.EQ. ADLA INVESTMENT