The following instruments on XETRA do have their first trading 03.04.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.04.2024Aktien1 LU2791994721 Auna S.A.2 US86959X1072 Suzuki Motor Corp. ADR3 US88156J1051 Terumo Corp. ADR4 US2908464017 EMCORE Corp.5 US6294442099 NRX Pharmaceuticals Inc.6 CA74290V2049 Promino Nutritional Sciences Inc.Anleihen/ETF1 USU64959BU94 New York Life Global Funding2 XS2794643465 European Bank for Reconstruction and Development3 XS2783772374 La Financiere Atalian S.A.4 US565849AR71 Marathon Oil Corp.5 USG8267GAE82 Smurfit Kappa Treasury PUC6 XS2796491681 Yapi Ve Kredi Bankasi AS7 AU3CB0308187 Council of Europe Development Bank (CEB)8 DE000DW6ACK0 DZ BANK AG9 US91282CKG59 United States of America10 XS2797440638 BNG Bank N.V.11 USQ24249AA42 CIMIC Finance [USA] Pty Ltd.12 XS2796660384 Eutelsat S.A.13 XS2797220782 Jerrold Finco PLC14 XS2795569925 National Westminster Bank PLC15 DE000ETFL631 Deka S&P 500 UCITS ETF