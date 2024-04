ZÜRICH (dpa-AFX) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re bekommt einen neuen Chef. Der frühere Allianz-Manager Andreas Berger (57) werde den bisherigen Konzernchef Christian Mumenthaler (54) am 1. Juli ablösen, teilte das Schweizer Unternehmen am Mittwoch in Zürich mit. Mumenthaler hatte die Führung der Swiss Re Mitte 2016 übernommen. Er freue sich, das Ruder abgeben zu können, sagte er laut Mitteilung. Sein Nachfolger Berger ist seit 2019 bei der Swiss Re und leitet dort das direkte Geschäft mit Unternehmen aus der Industrie./stw/men