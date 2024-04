Nach einem weiteren Rekordhoch am Vormittag musste der DAX am Dienstag letztendlich Federn lassen. Am Ende ging er mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 18.283,13 Zählern aus dem Handel. Und auch am heutigen Mittwoch ist zunächst mit keinem neuen Schwung zu rechnen. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen leicht im Minus bei 18.270 Zählern.Im Blickpunkt stehen am heutigen Handelstag am Nachmittag Arbeitsmarktdaten aus den USA. Veröffentlicht werden Zahlen zur Beschäftigung im privaten ...

