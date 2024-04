© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP



Die Rallye der vergangenen Monate hat die Bewertungen bei vielen Tech-Werten steigen lassen. Hedgefonds schauen sich zunehmend nach günstigen Alternativen um, vor allem in Europa.Angesichts der hohen Bewertungen auf dem US-Markt suchen Hedgefonds und Investmentfonds zunehmend nach attraktiveren Optionen. Und werden dabei offenbar immer häufiger auch in Europa fündig. Wie Bloomberg unter Verweis auf Daten von Goldman Sachs berichtet, sind die Zuflüsse in europäische Aktien im Verhältnis zu einem globalen Benchmark aktuell auf einem Höchststand. Auch Investmentfonds haben ihre Anteile in der Region signifikant erhöht, das größte Plus seit Juni 2020, wie eine Umfrage der Bank of America ergab. …