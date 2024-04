In der jüngsten Handelssitzung schloss die Aktie von Caterpillar bei $364,83, was einer Steigerung von 0,3% gegenüber dem letzten Handelstag entspricht und den Verlust des S&P 500 von 0,72% an diesem Tag übertraf. Die Aktie des Baumaschinenherstellers verzeichnete über den letzten Monat einen Zuwachs von 7,41% und übertraf damit die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...