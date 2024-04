Pressemitteilung der ERWE Immobilien AG:

ERWE Immobilien AG und Anleihegläubiger schließen Vereinbarung zu finanziellem Restrukturierungskonzept

Wie berichtet, hat der Vorstand der ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6), Frankfurt/M., in direkten Verhandlungen mit wesentlichen Investoren aus dem Kreis der Gläubiger ihrer Schuldverschreibung 2019/2023 (ISIN DE000A255D05) und deren gewähltem Gemeinsamen Vertreter ein neues Restrukturierungskonzept erarbeitet, welches am 12. Dezember 2023 in der Form eines indikativen Term Sheets verabschiedet wurde. Mit der jetzt zwischen den Parteien unterzeichneten Vereinbarung soll das Konzept mit einigen Anpassungen nunmehr umgesetzt werden. Es sieht folgende wesentliche Elemente vor:

1. Erwerb einer Gesellschaft durch den Gemeinsamen Vertreter, deren Zweck darin besteht, die treuhänderische Wahrung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...