Frankfurt (www.fondscheck.de) - Nach den Ostertagen hält die Rekordlaune an den Börsen an, so die Deutsche Börse AG.Am Dienstag habe der DAX ein weiteres Rekordhoch erreicht. Seit Jahresanfang hätten DAX, S&P 500 und NASDAQ um über 10 Prozent zugelegt, Technologie- und speziell KI-Werte noch viel mehr. Im ETF-Handel herrsche entsprechend Kauflaune. "Die Käufe dominieren weiterhin deutlich", erkläre Frank Mohr von der Société Générale und melde eine "sehr gute" Woche. Vor allem US-Aktien seien beliebt. "Das große Thema bei uns bleiben die Krypto-ETNs. Die Umsätze sind extrem hoch", berichte unterdessen Frank Wöllnitz von der ICF Bank. ...

