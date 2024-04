© Foto: Andreas Arnold/dpa



Nach dem Ende eines bärenstarken ersten Quartals haben Anleger erst einmal Gewinne mitgenommen und den DAX in die Schranken gewiesen. Am Mittwoch stehen neue Zahlen vom US-Arbeitsmarkt im Fokus.Nach dem jüngsten Rekordhoch des DAX gab der deutsche Leitindex am Dienstag mehr als 200 Punkte ab. Und auch am Mittwoch dürfte es erstmal vorsichtig weitergehen. Kurz vor Börseneröffnung liegt der DAX auf Tradegate leicht im Minus bei knapp unter 18.300 Punkten. Trotz der momentanen Verluste sehen Analysten keinen Grund zur Besorgnis und betrachten eine kurzfristige Korrektur als normalen Bestandteil eines Aufwärtstrends. Die HSBC hebt hervor, dass das erste Quartal 2024 mit einem Anstieg von über …