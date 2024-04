Pressemitteilung der LAIQON AG:

LAIQON AG: Geschäftsbericht 2023: Vorläufige Finanzkennzahlen 2023 bestätigt

- AuM-Anstieg um 300 Mio. EUR auf 6,4 Mrd. EUR in Q1 2024- Platzierung LAIC-Token 24 im März erfolgreich gestartet- Übernahme der 30% Beteiligung an QC Partners GmbH umgesetzt- Geschäftsbericht 2023: Verbesserung EBITDA auf -4,70 Mio. EUR (Vj.: -9,9 Mio. EUR)

AuM-Anstieg um 300 Mio. EUR auf 6,4 Mrd. EUR in Q1 2024

Das organische Wachstum bei Kunden und Assets under Management (AuM) wurde auch im 1. Quartal 2024 erfolgreich fortgesetzt. Die AuM des LAIQON-Konzerns (LQAG, ISIN: DEOOOA12UP29) stiegen zum 31. März 2024 in den drei operativen Geschäftssegmenten LAIQON Asset Management, LAIQON Wealth Management und LAIQON Digital Wealth auf rund 6,4 Mrd. EUR. Im Vergleich zum 31. Dezember 2023 stiegen die AuM damit von 6,1 Mrd. EUR um weitere 300 Mio. EUR. Im Geschäftssegment LAIQON Asset Management werden dabei rund 4,3 Mrd. EUR, im Geschäftssegment LAIQON Wealth Management rund 1,5 Mrd. EUR und im Geschäftssegment LAIQON Digital Wealth rund 0,6 Mrd. EUR für Kunden verwaltet. In allen Geschäftssegmenten wurden sowohl organische Mittelzuflüsse als auch durch Performance generierte AuM-Anstiege verzeichnet.

Platzierung LAIC-Token 24 im ...

