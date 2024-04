Zürich (ots) -Bei localsearch (Swisscom Directories AG) hat Iréne Dumas am 1. März 2024 als Chief Marketing Officer die Leitung der Abteilung Marketing, Audience & Communications übernommen. In dieser Funktion ist sie auch neu Teil der Geschäftsleitung. Iréne Dumas folgt auf Vanessa Marr, die sich entschieden hat, beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen.Iréne Dumas war bei localsearch in der Abteilung Marketing, Audience & Communications in den letzten zwei Jahren als Head of Verticals für den erfolgreichen Aus- und Aufbau der beiden vertikalen Plattformen renovero.ch und anbieter-vergleich.ch verantwortlich. Sie verfügt über sehr fundierte Kenntnisse in den Bereichen digitales Marketing, Transformation und Change-Management sowie in der Entwicklung und Umsetzung von Wachstumsstrategien.In ihrer Karriere war Iréne Dumas in unterschiedlichen Rollen in der IT- und Konsumgüter-Branche tätig. Unter anderem bei Microsoft (Schweiz) als Channel Marketing Lead sowie bei der Maestrani AG als CMO und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie studierte Betriebswirtschaft, mit der Vertiefungsrichtung Marketing an der Universität St.Gallen (HSG).Seit 1. März 2024 ist Iréne Dumas als Chief Marketing Officer neu in der Geschäftsleitung von localsearch und leitet die Abteilung Marketing, Audience & Communications. Sie folgt auf Vanessa Marr, die sich entschieden hat, nach fünf Jahren bei localsearch beruflich ein neues Kapitel aufzuschlagen.Stefano Santinelli: "Zuerst möchte ich mich herzlich bei Vanessa bedanken. Sie brachte ihre grosse Fachexpertise ein und leitete ihre Abteilung stets umsichtig. Ich wünsche ihr für die Zukunft nur das Beste. Es freut mich sehr, dass wir bei der Nachfolgeregelung auf Kontinuität setzen können und mit Iréne Dumas von grossem Know-how aus den eigenen Reihen profitieren. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in der Geschäftsleitung."Iréne Dumas: "Es ist ein Privileg, auch in der neuen Rolle als CMO von localsearch, die Schweizer KMU dabei unterstützen zu dürfen, digital erfolgreich zu werden. Denn die über 600'000 KMU beschäftigen über zwei Drittel aller Arbeitnehmenden und bilden das Rückgrat der Schweizer Wirtschaft."Über localsearchlocalsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU und betreibt bekannte B2C-Verzeichnisplattformen. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit beiden Plattformen 2.7 Millionen Personen oder jeden vierten Schweizer (Quelle: Mediapulse Online Audience Data, H2 2022). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst VERGLEICH CH.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und VERGLEICH CH sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 Prozent der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.Pressekontakt:Stefan WyssHead of Communicationsmedia@localsearch.ch+41 58 262 76 82Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100917783