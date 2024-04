Unterföhring (ots) -16 Duelle in 16 Themengebieten. 16-mal ALLES oder NICHTS. Wer behält die Nerven im "The Floor"-Finale am Donnerstag, 4. April 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn? Wer steht als letzter auf "The Floor" und gewinnt im letzten 45-Sekunden-Quiz 100.000 Euro? Moderator Matthias Opdenhövel begrüßt die 17 verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten zum großen Showdown. Bankkauffrau Kristin (32, Berlin) geht als Führende mit 43 Feldern ins Rennen, mit großem Abstand vor Ärztin Eva-Maria (38, Heidelberg), die zehn Felder besetzt. Ob zwei Felder, fünf Felder, acht Felder oder 43 Felder Das spielt bei "The Floor" keine Rolle. Denn in jeder Runde steht alles auf dem Spiel. Und nur wer im letzten Duell die Ruhe bewahrt und schnell abliefert, erobert den ganzen "Floor" und gewinnt 100.000 Euro. Cheerio Entertainment, eine Produktionsfirma von Seven.One Studios, produziert die neue SAT.1-Show mit Talpa Studios in Holland.Direkt nach der Finalshow gibt es ein Interview mit der Gewinnerin oder dem Gewinner in der SAT.1-Presselounge oder auf Anfrage unter pr@foolproofed.de.Das sind die 17 Kandidatinnen und Kandidaten im Finale von "The Floor"Kristin (32, Bankkauffrau, Berlin), 43 Felder, "Flaggen"Patrick (30, Bauleiter, Flörsheim), 2 Felder, "Internationale Gerichte"Moritz (28, Sales Manager, Wentdorf bei Hamburg), 3 Felder, "Reptilien und Krabbeltiere"Tobias (24, Produktentwickler, Hannover), 2 Felder, "Sportstätten"Eva-Maria (38, Ärztin, Heidelberg), 10 Felder, "Deutsche Sprache"Raffaele (44, Einsatzleiter Müllabfuhr, Hilden), 3 Felder, "Handwerk"Jan (39, Reiseverkehrskaufmann, Köln), 6 Felder, "Fische"Carl (25, Controller, Leipzig), 5 Felder, "Hauptstädte"Felix (33, Show-Veranstalter, Leipzig), 2 Felder, "internationaler Fußball"Hanna Ilse (29, Ökologie-Studentin, Lüneburg), 8 Felder, "Chemische Elemente"Sabine (49, Technische Angestellte, München), 2 Felder, "Kinderstars"Simon (32, Bio-Wissenschaftler, Osnabrück), 2 Felder, "Säugetiere"Birgit (55, Steuerfachangestellte, Schleswig), 2 Felder, "Internationale Politik"Sandra L. (51, Pensionärin, Seelze), 2 Felder, "Deutsche Literatur"Kai (41, Geschäftsführer, Seevetal), 3 Felder, "Logik und Mathematik"Johannes (37, Unternehmensberater, Weingarten), 3 Felder, "Internationale Schauspieler)Eva (46, Creative Director, Wien/AT), 2 Felder, "Sehenswürdigkeiten""The Floor" - das große Finale am Donnerstag, 4. April 2024, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Frank WolkenhauerContent Communicationsphone: +49 (0) 89 95 07 - 1158email: frank.wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingSusanne Karl-Metzgerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1173email: susanne.karl@seven.oneInfos & Fotos: presse.sat1.deSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5748478